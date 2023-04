Dalai Lama wollte Zungenkuss mit Bub

Der Dalai Lama hat sich für ein verstörendes Video entschuldigt, das in den sozialen Medien viral geworden ist. Die Aufnahme, die während einer Veranstaltung im Februar in der indischen Stadt Dharamsala entstanden ist, zeigt das geistliche Oberhaupt der Tibeter einen Buben auf den Mund küssen, ehe der 87-Jährige den Minderjährigen mit der Frage konfrontiert, ob dieser denn an seiner Zunge „saugen“ könnte.