Gasleitung für Tirol, „Wasserkraft als Rückgrat“

„Das Gasnetz in Tirol wird über Deutschland befüllt. Für unsere Versorgungssicherheit brauchen wir im Westen aber auch die Garantie, dass bei Mangellagen und Engpässen dennoch Gas geliefert wird. Das Abkommen zwischen Österreich und Deutschland ist hier ein wesentlicher Schritt“, erklärt Tirols LH Anton Mattle der „Krone“. Er will sich aber nicht nur auf Wien und Berlin verlassen: „Vertrauen ist gut, Eigenständigkeit ist besser. Deshalb ist es immer noch unser Ziel, Tirol direkt an das österreichische Gasnetz anzuschließen!“