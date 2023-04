Haaland-Tor: „... dann wäre ich jetzt im Spital“

30 Premier-League-Treffer in dieser Saison hat der 22-jährige Haaland nach seinem Doppelpack am Samstag jetzt auf dem Konto. Sein sehenswerter Seitfallzieher zum 3:0 brachte auch Teamkollege Kevin De Bruyne, der in Southampton seine 100. Vorlage in der höchsten englischen Spielklasse gab, zum Staunen.