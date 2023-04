Lionel Messi: Würdiges Ende einer großen Ära

Eine gigantische Summe für einen 35-Jährigen, doch nur ein Klacks im Gegensatz zu einem anderen Angebot. Al-Hilal aus Saudi-Arabien lockt den Weltfußballer 2022 mit 350 Millionen Euro pro Jahr! Folgt Messi seinem Dauerrivalen Cristiano Ronaldo in die Wüste? Eher nicht! Obwohl Messi zwar als geldverliebt gilt, wird er auf dieses Monsteroffert wohl verzichten. Während „CR7“ in Saudi-Arabien in Saus und Braus lebt und seine Karriere ohne Stress ausklingen lässt, träumt Messi noch von großen Siegen.