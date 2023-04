Nach Bärenattacke: Dornauer fühlt sich bestätigt

Der tragische Vorfall rund um den 26-Jährigen, der in Italien von einem Bären getötet wurde, rückt die Raubtiere erneut in den Fokus. Seit Jahren wird in Tirol der Abschuss von Bären und Wölfen debattiert. LH-STv. Georg Dornauer (SPÖ) lässt wissen, dass er in dieser Sache seit Jahren eine klare Haltung an den Tag legt, er und die Jägerschaft würden seit Jahren warnen.