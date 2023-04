Aichs Zlatan bringt Feuer ins Volleyball-Finale

Mit Tirols Brasilianern hat er sich immer wieder angelegt, auch beim Händeschütteln nach dem ersten Volleyball-Finale gab’s ein unnötiges Gerangel. Aich-Ass Zlatan Yordanov fiel bei der 1:3-Niederlage in Tirol definitiv auf. „Solche Schupfereien will ich nicht mehr sehen, wir sind nicht beim Eishockey - aber gut ist, dass er Feuer in unsere Truppe bringt“, sagt Aich-Boss Martin Micheu.