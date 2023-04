Lkw-Lenker tricksten mit Lenk- und Ruhezeiten

Ein anonymer Hinweis zu einer Manipulation der Lenk- und Ruhezeiten hatte am Dienstag die Landesverkehrsabteilung Tirol in Alarmbereitschaft versetzt. „Beim Kontrollplatz in Going bestätigte sich, dass drei Niederländer die geforderten Ruhezeiten manipulierten, indem die Fahrerkarten aus dem Kontrollgerät des Kraftwagenzuges entnommen, diverse Arbeiten wie etwa der Verkauf von Waren durchgeführt und anschließend Ruhezeiten anstatt Arbeitszeit nachgebucht wurden“, heißt es seitens der Polizei.