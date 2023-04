Einbruchserie geklärt: 32-Jähriger gesteht Taten

Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete daraufhin die Festnahme des Mannes sowie eine Hausdurchsuchung an dessen Wohnräumlichkeiten an. Aufgrund des Beweismaterials, das dort sichergestellt wurde - darunter auch eine Schreckschusspistole und Munition - stand der Mann im dringenden Verdacht, auch für weitere Einbrüche bzw. Fahrraddiebstähle in Leoben und Sankt Michael verantwortlich zu sein.