Stundenlange Straßensperre nach Wasserrohrbruch

Aus bisher ungeklärter Ursache ist es in den Nachmittagsstunden des Donnerstages zu dem Rohrbruch der Hauptwasserleitung gekommen, heißt es von der Salzburg AG: „Aktuell wird an der Behebung des Schadens gearbeitet“. Das betroffene Straßenstück musste gesperrt werden. Auch die Feuerwehr war vor Ort. Die Reparaturarbeiten dürften bis in die späten Abendstunden andauern. Für den Straßenverkehr gibt es lokale Ausweichmöglichkeiten.