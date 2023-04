Lenkerin überschlug sich mehrmals mit Auto

Die Steirerin war mit ihrem Wagen auf der L 211 unterwegs, als sie aus unbekannter Ursache in einer Linkskurve von der Straße abkam und gegen das hölzerne Ortswappen prallte. In Folge stellte der Wagen quer, bleib an einem Grenzzaun hängen und überschlug sich mehrmals! Dem nicht genug wurde das Dach des Pkw von einer metallenen Brunnenschachtabdeckung aufgerissen, ehe er komplett zerstört in einem Acker zum Stillstand kam.