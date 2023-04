Schokohasen im Test: Welcher muss ins Osternest?

Sie gehören in jedes Osternest und sind nicht nur bei Kindern beliebt: Die Schokohasen. Es stimmt übrigens nicht, dass nicht-verkaufte Schoko-Nikoläuse zu Osterhasen weiterverarbeitet werden – ein hartnäckiges Gerücht. Die Schokolade für die Langohren kommt frisch aus der Fabrik. Von dort gelangen die Hasen in vielen verschiedenen Varianten in die Geschäftsregale – und damit Sie sich nicht durch alle kosten müssen, haben wir das für Sie getan! Um die Häschen besser miteinander vergleichen zu können, haben wir uns für den „Krone“-Schokohasen-Test auf die Varianten mit Vollmilchschokolade konzentriert.