1988: Andreas Herzog spielt erstes Länderspiel

Kein anderer Fußballer ist im Laufe seiner Karriere so oft für die österreichische Nationalmannschaft aufgelaufen wie Andreas Herzog: Der 1968 in Wien geborene Rekordspieler bringt es auf unglaubliche 103 Einsätze und liegt damit sogar vor Legenden wie Toni Polster oder Gerhard Hanappi. Sein Debüt in der Nationalelf feiert Herzog am 6. April 1988 unter Trainer Josef Hickersberger.