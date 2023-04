Oststeiermark: Schlimmste Qualzucht flog auf!

Doch daraus wird nichts, die Tiere wurden abgenommen, werden jetzt in der Arche Noah versorgt. Die noch einiges an Details wissen: „Dass die Tiere eindeutig zur Zucht und Vermehrung vorgesehen waren und ihre Krankheiten verbreiten würden, war ganz eindeutig zu erkennen. Keiner der Hunde war kastriert, sogar drei unkastrierte Geschwister (eine Hündin und zwei Rüden) waren gemeinsam in einem Zwinger untergebracht, eine Hündin war gerade trächtig. Das Schlimme daran: American Bully Hündinnen sind aufgrund ihrer Rasse nicht in der Lage auf natürlichem Wege bedenkenlos Welpen zu bekommen. Dadurch müssen die Babys grundsätzlich immer mit einem Kaiserschnitt zur Welt gebracht werden.“