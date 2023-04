Ischgler Touristiker will Roboter als Skilehrer

„Robotica“ soll Kinder bespaßen

Abhilfe schaffen soll „Robotica“, die außer dem Skifahren „eine enorme Bandbreite an Fähigkeiten besitzen“ soll, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. „Sie muss natürlich Skifahren und diese Fähigkeit vermitteln können. Außerdem soll sie mit einem umfangreichen Wissen à la Siri und Alexa Fragen der Kinder beantworten, Witze erzählen und sogar singen“. Wie „Robotica“ mit einem Unfall oder einer Notsituation umgeht, ging aus der Medieninformation indes nicht hervor.