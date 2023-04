Frauen-Duo überfällt Dame am Bahnhof in Mödling

Unvergessliches widerfuhr einer 78-jährigen Dame in der Nacht auf Dienstag am Bahnhof Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling): Die Frau wurde von einem Frauen-Duo - eine der Verdächtigen ist erst 16 Jahre alt - überfallen und ausgeraubt. Zum Glück konnte das Opfer die jungen Frauen identifizieren.