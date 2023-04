„Gehhilfe ist nicht immer nötig“

Diagnose Multiple Sklerose: Zwei Worte, die den Betroffenen den Boden unter den Füßen wegziehen. Spätestens seit betroffene Hollywood-Stars wie Christina Applegate oder Selma Blair über diese Krankheit in der Öffentlichkeit gesprochen haben, kann man erahnen, was diese Krankheit anrichten kann. Nicht immer heißt es bei MS gleich Rollstuhl oder Gehstock - doch MS wird auch „Die Krankheit der 1.000 Gesichter“ genannt. Angefangen von verschwommen sehen, bis zu Kribbeln in den Armen und Taubheitsgefühl in den Beinen - MS kann sich ganz unterschiedlich zeigen.