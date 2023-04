Palmsonntag verwandelte Tirol zum bunten Fest

Messen, Weihen und Prozessionen standen am Palmsonntag bei überwiegend schönem Wetter in ganz Tirol auf dem Programm. Während Jesus vor mehr als 2000 Jahren in Jerusalem auf dem Esel mit Palmblättern empfangen wurde, zogen ihm zu Ehre Tausende Tiroler mit ihren selbst gemachten Palmbesen (auch „Buschen“ genannt) und Palmstangen in den Händen in die heimischen Kirchen ein.