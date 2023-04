Frauen beweisen bei Gründung von Start-ups Mut

Sie sind mittlerweile nicht mehr aus der Tiroler Wirtschaft wegzudenken, die Start-ups. Seit 2010 wurden österreichweit rund 3000 Unternehmen gegründet – davon 265 in Tirol. Der „Austrian Startup Monitor“ führt Statistiken und zeigt bei den heimischen Start-ups einen besonderen Trend auf: Mehr als 2400 Beschäftigte sind bei diesen Firmen mittlerweile beschäftigt. Im Vergleich zum Rest von Österreich orientieren sich die Tiroler stark am internationalen Markt und erwirtschaften 46% ihrer Umsätze im Ausland. Außerdem ist auch der Anteil der Gründerinnen in Tirol höher (23%).