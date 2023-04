Warum ist „Manta Manta“ ein absoluter Kult-Film?

„Manta, Manta“ lief 1991 in den heimischen Kinos und wurde über die Jahre hinweg zum wahren Kult-Klassiker. Til Schweiger steigt diesmal nicht nur als Bertie erneut aufs Gas, sondern hat die Fortsetzung der Kultkomödie inszeniert, geschrieben, co-produziert und geschnitten! Das Original, in der Schweiger 1991 seine erste Hauptrolle spielte und als Manta-Fahrer Bertie zum Star wurde, erreichte damals allein in Deutschland 1,2 Millionen ZuschauerInnen im Kino und 11,48 Millionen ZuschauerInnen bei der Erstausstrahlung auf RTL. Die Filmpremiere im UCI Bochum steht bis heute im Guinness Buch der Rekorde als größtes Manta-Treffen aller Zeiten.