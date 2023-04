Ischgl: Klagen in Höhe von 7 Mio. Euro noch offen

In der Corona-Dauercausa Ischgl wird es - wie berichtet - nach der Zurückweisung eines Fortführungsantrags keine strafrechtlichen Konsequenzen geben. Allerdings sind österreichweit Schadenersatzklagen in Höhe von rund sieben Millionen Euro anhängig, wie der Verbraucherschutzverein (VSV) am Samstag informierte.