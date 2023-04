Mit der „Krone“ zur Kino-Premiere mit Otto Jaus!

Endlich ist es so weit: Nur noch wenige Tage und Otto Jaus ist in „Hals über Kopf“ in seiner ersten großen Filmrolle zu sehen. krone.at und krone.tv laden zur Österreich-Premiere der turbulenten Komödie von Regisseur Andreas Schmied in Wien. Als Hauptpreis winken neben 2 Tickets für die Premiere in Wien als Extra-Zuckerl nicht nur ein Meet & Greet mit Otto Jaus, sondern auch noch 2 Konzerttickets für „Comedian Rhapsody“ von Pizzera & Jaus. Und auch für unsere Leser in den Bundesländern gibt es die tolle Chance, Otto Jaus und das Film-Team bei der Premiere in einem Kino in ihrer Nähe zu treffen!