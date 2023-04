99ers haben einen Star-Stürmer an der Angel

Mit den Play-off-Entscheidungen in der Eishockey-Liga haben die Graz99ers nichts zu tun - dafür können in Graz die Vorbereitungen für nächste Saison in Ruhe anlaufen. Die Murstädter sollen letzten Infos zufolge am Stürmersektor fündig geworden sein. Der vermeintliche Neue hat eine tolle Vita.