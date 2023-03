Nach Abgang: „Ich wünsche den Haien nur das Beste“

Lattner megahappy

Neben Feldner verlassen zahlreiche andere Cracks die Haie. Der Kapitän bleibt an Bord. Jan Lattner, der seit 2019 in Innsbruck spielt, verlängerte am Freitag um zwei weitere Jahre. „Ich bin megahappy. Meiner Familie und mir gefällt es so gut in Tirol, es ist unsere zweite Heimat geworden“, sagte der 33-jährige Tscheche. „Er ist ein Hai durch und durch. Ich bin froh, ihn weiter im Team zu haben“, meinte Coach Mitch O’Keefe.