Russell Crowe trauert um sein Hündchen „Louis“

Crowes Hündchen von LKW angefahren

Was dem 16 Monate alten Welpen zugestoßen war, darüber informierte der Oscargewinner seine Follower auf Twitter: „Louis wurde leider heute, am zweiten Jahrestag des Todes meines Vaters, von einem LKW angefahren. Wir haben ihn versucht, noch in die Tierklinik zu bringen.“