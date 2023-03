„Mein Ziel war nie, nur ein Profikicker zu sein“

Das Leben am Hof

Am Hof lebt neben Papa, Mama und Oma auch seine eigene Familie. Freundin Elisa, Krankenschwester aus dem nahen Euratsfeld, lernte er mit 15 kennen. Während Corona-Zeiten wurde am Haus um- und zugebaut, vor einem Jahr kam Tochter Johanna zur Welt. Lukas, der mit Schwester Katja auch bei Familien-Anlässen in der Kirche singt: „Ich genieße die Zeit mit ihnen. Als Profi bleibt mehr als vorher, als ich voll gearbeitet habe.“ Klar sind seine Liebsten gerne bei Amstettens Heimspielen dabei. Auch am Freitag (Stark und Offenthaler fehlen gelbgesperrt) gegen Rapid II, den Lieblingsklub des Rechtsverteidigers. „Wir sind früher oft zu Matches gefahren, im Block West gestanden.“