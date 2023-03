Kein Mieten-Horror im St. Pöltner Gemeindebau

Die Freude bei Eva Czap ist groß. Als Mieterin der Immobilien St. Pölten GmbH kommt sie als eine von einigen Hundert in der Landeshauptstadt in den Genuss der kürzlich im Gemeinderat beschlossenen Mietpreisbremse für städtische Wohnungen. Die Pensionistin hat ihr Leben lang brav gearbeitet, dennoch werden die massiven Kostenexplosionen in vielen Bereichen des täglichen Lebens für sie immer mehr zur Herausforderung. „Ohne die Hilfe wäre künftig vieles schwer möglich“, so Czap. Wie berichtet, werden österreichweit die Mieten für Richtwertwohnungen mit 1. April um 8,6 Prozent erhöht.