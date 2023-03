„Rathausgespräche“: Ein offenes Ohr für Senioren

Anliegen werden an die Politik herangetragen

Und diese wollen sie nicht länger für sich behalten: In monatlich stattfindenden „Rathausgesprächen“ wollen sie sich mit der Politik austauschen. Diese Woche traf man sich im Rathaus in großer Runde mit Vizebürgermeister Johannes Anzengruber (ÖVP). Themen beim ersten Rathausgespräch waren „Gesundheit“ und „Soziales“. Anzengruber, vollgepackt mit Broschüren und Info-Material, erläuterte die Angebote der Stadt. Wie etwa, dass es im Magistrat ein Impf-Angebot für die Grippe gibt oder auch Pilz-Überprüfungen, wenn man sich beim Schwammerl-Suchen nicht ganz sicher ist. Die Senioren brachten ihre Erfahrung und Anregungen aus den Stadtteilen mit ein: Was funktioniert gut, was weniger gut - Anzengruber machte sich Notizen.