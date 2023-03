FIFA entzieht U20-WM ++ Neu: Zaun-Regel in der F1

Indonesien darf aufgrund von politischen Feindlichkeiten nicht die FIFA U20-Weltmeisterschaft austragen, in der Formel 1 möchte man ab sofort den „Zaun-Jubel“ im Ziel bestrafen und Michaela Kotaskova ist heiß auf ihr Re-Match um einen Box-Titel - das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 30. März.