Manta Manta-Interviews & fatale Scientology-Folgen

Was Jack Nicholson beim Dreh vom Klassiker „The Shining“ mitmachen musste, wie es Leah Remini, die damals als „Carrie“ in King of Queens Millionen Menschen zum Lachen brachte, mittlerweile geht und was Gerald Fleischhackers Antwort auf die Frage, wie politisch korrekt Witze noch sein dürfen, ist? Dies und mehr sehen Sie im Video, präsentiert von Moderatorin Sasa Schwarzjirg.