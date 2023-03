Auf Hosiners Spuren: Pink visiert Torjägerkrone an

Zehn Jahre nach Philipp Hosiner schickt sich mit Markus Pink wieder ein Österreicher an, die Torschützenkrone der Fußball-Bundesliga zu holen! 16 Tore erzielte Klagenfurts Angreifer in den ersten 22 Runden, drei mehr als sein erster Verfolger Guido Burgstaller. In den letzten vier Partien des Grunddurchgangs schrieb Pink immer an. In der Meistergruppe darf sich der 32-Jährige erneut beweisen und Werbung in eigener Sache machen: Der Vertrag bei der Austria läuft im Sommer aus.