ÖFB-Boss: „Wir lassen uns sicher nicht pflanzen!“

Zwei Spiele Sperre

Immer noch wurde kein Cent an Strafen beglichen. Und das hat nun schwerwiegende Folgen. „Die glauben, sie können dann weiterhin in der Landesliga dabei sein. Aber das wird’s nicht spielen. Sonst kann jeder machen, was er will, ohne Konsequenzen“, so Gartner. Heißt konkret: Bruck könnte der Verbands-Ausschluss drohen! „Es sei denn, es kommt der Heilige Geist und bezahlt alle ausständigen Beträge!“