„Speckgürtel“ im Grazer Süden wächst weiter

Tiroler Investoren sehen viel Potenzial in der Steiermark

„Das ist für uns erst der Anfang an diesem Industriestandort“, sagte Investor Manfred Pletzer beim gestrigen Spatenstich. Denn „im Gegensatz zu Tirol sehen wir hier noch großes Wachstumspotenzial.“ Die Pletzer-Gruppe betreibt in der Steiermark unter anderem bereits den Einkaufspark Puntigam in Graz oder die Arkade Liezen. In den nächsten fünf Jahren wolle man in der Steiermark noch 100.000 Quadratmeter Fläche für Industriebetriebe entwickeln.