William und Harry bei Krönung: „Höchst emotional!“

Die Königskrönung von Charles III. am 6. Mai in London ist von eher schwierig vorhersehbaren Begleitumständen flankiert: Wie wird das Verhältnis von Charles´ Söhnen William und Harry gelebt werden? Wie werden sich deren Frauen Kate und Meghan zueinander verhalten? „Harry hat mit seinem jüngsten Buch teils großen Ärger in der königlichen Familie hervorgerufen, das Aufeinandertreffen der beiden Brüder könnte daher sehr emotional werden“, sagt dazu Krone-Journalist Mark Perry, der als ausgesprochener Kenner seiner Heimat Großbritanniens gilt, im krone.tv-Talk mit Gerhard Koller.