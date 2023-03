Raub in Wien: Opfer (42) hatte Tat frei erfunden

Es war am 4. Februar gegen 10.15 Uhr als der 42-Jährige den Überfall in Wien-Favoriten in der Polizeiinspektion Sedlitzkygasse gemeldet hatte. Mit FFP2-Masken maskierte Männer sollen das Opfer geschlagen haben. Einer der Täter soll sogar einen Polizeiausweis vorgelegt haben.