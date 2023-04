Lena Hoschek sorgt für einen romantischen Sommer

So schön wie eine saftige Blumenwiese

Neben den Tradition-Klassikern von Lena Hoschek stechen in dieser Saison besonders die zahlreichen Blumenstickereien ins Auge - feinste Ranken, die luftige Leinenkleider, verspielte Blusen und wollig-warme Strickjacken gleichermaßen zieren, runden das malerische Bild vom perfekten Sommer auf dem Land ab. Verzaubert wird man in dieser Kollektion auch von üppigen Blumenprints, die etliche Stoffe in ein wahres Blumenmeer verwandeln und die Luft förmlich mit ihrem betörenden Blütenduft erfüllen.