Die Vorarlberger Comeback-Queens strahlen hell

Erste Speed-Medaille seit 24 Jahren

Dorthin kehrte Nina Ortlieb als Zweite in der Lake Louise-Abfahrt und Siegerin des Kvitfjell-Super-Gs zurück. Ihr Silber in Méribel war zudem die erste WM-Medaille einer Vorarlbergerin in der Abfahrt seit 24 Jahren. 1999 hatte die heutige VSV-Vizepräsidentin Steffi Schuster in Vail Bronze geholt.