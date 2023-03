„Wir wollen den Hartberger Hexenkessel vermeiden“

Die Oststeirer fahren als Außenseiter nach Kärnten, können befreit aufspielen. Das weiß auch Kratz: „Sie haben nichts zu verlieren, können beim Service und im Angriff noch ein paar Prozent mehr Risiko gehen.“ Um vielleicht doch ein Entscheidungsspiel vor 1000 Fans in Hartberg zu erkämpfen. An Unterstützung mangelt es auch auswärts nicht, ein Fanbus begleitet Max Thaller und Co. in der Hoffnung auf die Sensation.