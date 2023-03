Auto stürzt über Böschung - zweimal überschlagen

Der jüngste Wintereinbruch in Tirol sorgte für rutschige Straßen und dementsprechend für mehrere Unfälle - unter anderem Dienstagfrüh auch in Steinach am Brenner im Bezirk Innsbruck-Land: Ein 37-jähriger Einheimischer kam dort mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und stürzte 15 Meter über die Böschung, wobei sich der Pkw zweimal überschlug.