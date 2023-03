Dragovic und Baumgartner vom ÖFB „vergessen“?

„Funkstille“

Apropos Dragovic: Bei ihm war es vor einem Jahr so weit gewesen, am 29. März 2022 hatte er gegen Schottland zum 100. Mal das ÖFB-Teamtrikot getragen. In einem Freundschaftsspiel, wenige Tage nach dem verlorenen WM-Play-off-Spiel gegen Wales, daher hatte man in Wien auf eine große Ehrung verzichtet. Mit dem Zusatz: „Natürlich werden wir ,Drago‘ im Juni noch gebührend ehren“. Was bis jetzt allerdings nicht passierte, seit einem Jahr herrscht „Funkstille“.