Vandalen zogen Spur der Verwüstung in Pischelsdorf

Was sich unbekannte Täter am letzten Wochenende in Pischelsdorf (Bezirk Weiz) geleistet haben, fällt wohl nicht mehr in die Kategorie Lausbubenstreich, sondern ganz klar unter Sachbeschädigung. Laut Polizei dürften bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag im Ortsgebiet zugeschlagen haben.