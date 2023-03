Einkommen der Steirer weiter gestiegen

Frauen verdienen weiterhin weniger

Doch abseits des Durchschnitts tun sich mitunter gravierende Unterschiede auf. Zunächst am augenscheinlichsten zwischen Männern und Frauen - der sogenannte „Gender-Pay-Gap“: Während Steirer im Schnitt 42.700 Euro verdienen, kommen Steirerinnen nur auf 27.435 Euro. Am geringsten fällt der Geschlechterunterschied in der Kategorie „Vollzeit und ganzjährig beschäftigt“ in Graz aus, am höchsten im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag.