EM-Quali gegen Estland ++ Pöltls 70. Double-Double

Das österreichische Nationalteam möchte nach dem 4:1 EM-Quali-Auftakterfolg gegen Aserbaidschan auch heute gegen Estland nachlegen, der spanische Tennis-Star Carlos Alcaraz beweist bei den Miami Open erneut seine Klasse und marschiert ins Achtelfinale und Österreichs Basketball-Export Jakob Pöltl verbucht in der NBA sein 70. Double-Double! Was dieser Erfolg für den Center aus Wien bedeutet sehen Sie in der aktuellen Ausgabe der „Krone“-Sport-News mit Moderatorin Katie Weleba.