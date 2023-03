In der dieswöchigen Ausgabe von Krone oder Kasperl lassen Moderator Martin Grasl und „Krone“-Sportchef Peter Moizi das Wochenende Revue passieren. Dabei sprechen sie über die ÖFB-Premiere im neuen Linzer Stadion, den überraschenden Trainertausch bei den Bayern, Dominic Thiems Formkrise, Stefan Kraft im Aufwind, Gesamtweltcupsieger Johannes Lamparter, den MotoGP-Auftakt sowie die Eishockey-Play-Offs in Österreich. Auch wenn Peter Moizi wenig Sympathie für den FC Bayern übrig hat, ist er sich in dieser Causa sicher: „Um Nagelsmann muss man sich keine Sorgen machen“.