Stress und Smartphones rauben uns den Schlaf

Ein gesunder Schlaf ist essentiell für unsere Gesundheit, unsere Psyche und unser Wohlbefinden. Doch nicht immer schlafen wir erholsam. Manchmal plagen uns Gedanken, wir kommen schwer zur Ruh und können nicht ordentlich ein- oder durchschlafen. Im Schlaf verarbeiten wir oft unseren Alltag und alles, was um uns passiert, inklusive Stress, der uns oftmals begleitet. Bleibt die Schlaflosigkeit über mehrere Nächte und man fühlt sich tagelang nur noch gerädert, kann das bereits auf eine sogenannte „Insomie“, also eine aus medizinischer Sicht richtige Schlaflosigkeit hinweisen. „Dagegen sollte man unbedingt etwas unternehmen“, so Prof. Stefan Seidel, Ärztlicher Direktor der Klinik Pirawart. „In einem professionellen Schlafzentrum kann der Schlaf überprüft und auch überwacht werden und Fachpersonal kann einem die angemessene Therapie vermitteln.“