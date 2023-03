Große Rettungsaktion für Tourengeher in Osttirol

Weil ihr Mann (36) von einer Skitour am Glor-Berg in Kals am Großglockner nicht zurückkehrte, verständigte dessen Ehefrau am Samstagabend die Einsatzkräfte. Eine groß angelegte Suchaktion startete und hatte schließlich Erfolg: Der Mann konnte gefunden und geborgen werden - wenn auch nicht so, wie geplant.