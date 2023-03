KPÖ-Chefin will im Sommer wieder zurückkehren

„Es ist kein Tabuthema“

Klimt-Weithaler hätte nicht gedacht, dass ihr das passieren würde. „Aber 17 Jahre in der Landespolitik, die Kinder waren damals noch klein und ich eine Alleinerzieherin, das alles hat seine Spuren hinterlassen.“ Sie habe zuerst nicht gewusst, was ihr Problem war, die Hausärztin habe geholfen und ihr eine Therapeutin vermittelt. „Es war gut für mich, dass Menschen in meiner Umgebung ihre Erfahrungen mit Burnout geschildert haben. Zu reden ist so wichtig, das ist kein Tabuthema.“