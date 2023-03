Mit gestohlenem Pkw auf Einbruchs- und Diebestour

Den ersten Stop auf ihrer Route machten die Unbekannten bei zwei Gastronomiebetrieben in Pertisau, in die sie einbrachen. Beim ersten Betrieb verursachten sie Schaden in der Höhe von mehr als Hundert Euro, beim zweiten Lokal entwendeten sie einen Autoschlüssel, der bei der Bar lag. Mit dem dazugehörigen Pkw setzten sie ihre Diebestour fort.