Steirische SPÖ hat mehr als 500 neue Mitglieder

Bis tief in die Nacht saßen am Freitag Mitarbeiter der steirischen SPÖ und tippten die Daten neuer Mitglieder in ihre Computer. Die Befragung zur Bundesparteispitze löste eine Flut an Neuanmeldungen aus, mehr als 500 waren es in den vergangenen Tagen. Damit steigt die Mitgliederzahl in der Steiermark auf etwa 19.000.