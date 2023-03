Kamper und Campisi genervt von Liebesgerüchten

Buchinger raus

Ausgeschieden sind Michael Buchinger und Herbert Stanonik in der vierten „Dancing Stars“-Show. Der YouTuber war nicht traurig. „Auszuscheiden war natürlich nicht der schönste Moment meines Lebens, ich muss diese Gefühle jetzt erstmal ordnen und verarbeiten. Aber ich bin dann schon so, dass ich in allem etwas Positives sehe. Und ich muss wirklich das Glas halb voll sehen. Ich durfte jetzt sieben Wochen dabei sein und es war eine wunderbare Erfahrung, die ich echt nicht missen möchte. Ich bin sicher, den Herby sehen wir noch öfter und ich bin sowieso wie Unkraut - ich vergehe auch nicht“, erklärte er.