Sportzentrum in Bischofshofen ist auf Schiene

Gegen 22 Uhr ging vor zwei Wochen der Notruf ein: Auf der Abrissbaustelle am Lackenhof in Bischofshofen brannte es. Der Dachstuhl eines leerstehenden Bauernhofgebäudes stand in Flammen. Schon am darauffolgenden Samstag war klar, es war Brandstiftung – die „Krone“ berichtete. Der Ort des Feuers: Das Areal, auf dem das neue Pongauer Sportzentrum entstehen soll.